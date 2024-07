AURONZO GIORNO 10 - Lazio, ultima doppia seduta d'allenamento: il nostro TG - VIDEO

Fonte: Martina Barnabei - Lalaziosiamonoi.it

Ultima doppia seduta d'allenamento per la Lazio di Baroni, che domani affronterà la Triestina nell'ultima amichevole tra le Tre Cime di Lavaredo. Prove tattiche - in particolare lavoro sui cross e sulle conclusioni in porta - con qualche calciatore che continua a svolgere sedute personalizzate per problemi fisici. L'allenamento, il punto infortunati e un punto sul calciomercato: ecco il nostro TG.

