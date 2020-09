AURONZO GIORNO 11 - Lazio - Vicenza, le probabili formazioni

AURONZO - Manca soltanto l'amichevole con il Vicenza, in programma alle 16 allo Zandegiacomo. Simone Inzaghi ha provato nella seduta mattutina quello che sarà l'undici di oggi pomeriggio. Lukaku ha recuperato dopo lo stop di ieri, ma partirà dalla panchina. Sulle fasce Lazzari e Kiyine, davanti la prima estiva di Correa in coppia con Caicedo. In difesa ancora Vavro in mezzo a Luiz Felipe e Radu. Ecco le sue probabili scelte:

LAZIO (3-5-2): Pepe; Luiz Felipe, Vavro, Radu; Lazzari, Parolo, Escalante, Luis Alberto, Kiyine, Correa, Caicedo. A disp.: Alia, Adamonis, Bastos, Patric, D. Anderson, Falbo, Lukaku, Akpa Akpro, Jony, Moro. All.: Inzaghi.