AURONZO GIORNO 18 - Lazio - Padova, siparietto tra Sarri e l'arbitro

Ultimi minuti di gioco, squadre stanche e campo pesante dopo la pioggia copiosa abbattutasi su Auronzo di Cadore. L'arbitro Dario Duzel in attesa di indicare il recupero della gara si rivolge a Sarri: "Mister, vanno bene tre minuti di recupero?". Il tecnico fa un cenno confermando l'extra-time deciso dal direttore di gara. Peccato però che i minuti supplementari non siano bastati alla Lazio per completare la rimonta e portare a casa la quarta vittoria su quattro del ritiro.