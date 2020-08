AURONZO GIORNO 6 - Maltempo, nota ufficiale del sindaco: preallarme per criticità idrogeologica - VIDEO

AURONZO DI CADORE - Incessante la pioggia di abbatte copiosa su Auronzo. Diverse le criticità per la zona riassunte in una nota ufficiale dal sindaco Tatiana Pais Becher: "Nella serata di ieri sono stata allertata per una possibile esondazione del torrente Gravasecca con richiesta di chiusura della SP48 delle Dolomiti. Immediatamente è stata allertata la macchina comunale, con il Vice Sindaco che è intervenuto tempestivamente sul posto insieme agli operai comunali, i volontari di Protezione Civile di Auronzo, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e gli addetti di Veneto Strade. La situazione è tuttora monitorata e fortunatamente non vi è stata la necessità di far chiudere al traffico la strada provinciale che collega Auronzo a a Misurina.

Stamattina alle ore 6 si è tenuto un nuovo sopralluogo della Protezione Civile per verificare la situazione nel territorio del Comune di Auronzo, seguito dal sopralluogo che ho eseguito personalmente dalle ore 8, di cui potete vedere le foto con lo stato di fatto dei punti critici (Gravasecca, Giralba, Diebba, Ansiei, località Stabiziane etc).

L’avviso di eventi meteorologici avversi e criticità idrogeologica emesso dalla Prefettura di Belluno dichiara lo stato di preallarme fino alle ore 20 del 30 agosto.

Continuano i controlli in tutto il territorio comunale e la raccomandazione ai cittadini e ai numerosi turisti ancora presenti in paese è di prestare la massima attenzione e di segnalare qualsiasi criticità alla Protezione Civile e alle forze dell’ordine.

Per info potete contattare la sala operativa del gruppo Protezione Civile 0435401156 o l’ufficio tecnico del Comune al cell 3486729201".