AURONZO GIORNO 8 - Lazio, ecco i numeri di maglia dei nuovi. E la 19 di Lulic…

La Lazio è pronta per la prima amichevole stagionale contro la Top 11 Radio Club 103. Grande attesa per la prima della formazione di Maurizio Sarri. Già dalle ufficiali qualche curiosità è emersa. Per esempio i numeri di maglia per la nuova stagione dei nuovi e non solo. Felipe Anderson ha ripreso la 7, numero con cui aveva fatto innamorare il popolo laziale. Elseid Hysaj ha scelto il 23, mentre Kamenovic eredita la 16 da Marco Parolo. La 19 lasciata libera da Senad Lulic è finita sulle spalle di Denis Vavro che lascia così la 93. Cambio di numero anche per Akpa Akpro ed Escalante che ora indossano rispettivamente la 8 e la 5, mentre prima avevano 92 e 18. Durmisi ha sulle spalle la 24, Adekanye la 14. Capitolo giovani con Adamonis che ha la 31, Bertini la 50, Shehu la 45.