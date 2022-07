AURONZO GIORNO 9 - Lazio, Sarri cambia le gerarchie: Romero e Kiyine in rampa di lancio

Fonte: Da Auronzo di Cadore: Edoardo Zeno

AURONZO - Mattinata importante allo Zandegiacomo di Auronzo. Nella seduta di rifinitura in vista dell'amichevole di oggi pomeriggio, Sarri cambia le gerarchie in casa Lazio. Se negli scorsi giorni il mister aveva optato per l'alternanza di alcuni giocatori in determinati ruoli, quest'oggi il Comandante ha preso delle decisioni diverse. Nelle esercitazioni mattutine, Raul Moro e Akpa Akpro non sono scesi sul rettangolo verde di gioco, ma sono rimasti nel campetto adiacente a quello principale con i giovani Bertini, Marinacci e Ruggeri. Sarri gli preferisce Luka Romero e Kiyine che svolgono l’undici contro zero con il resto del gruppo. Probabile che sia il centrocampista ivoriano, che l'attaccante spagnolo non saranno presenti contro il Dekani.