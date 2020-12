Autopsia Maradona, i risultati delle analisi: niente droga, né alcol

Arrivano i primi risultati dell'autopsia sul corpo di Maradona. E confermano che il campione non riceveva le giuste cure mediche per i suoi problemi cardiaci. Gli esami autoptici avrebbero individuato come causa del decesso "un edema polmonare acuto conseguente al peggioramento dell'insufficienza cardiaca cronica". Indiscrezioni pubblicate dal quotidiano argentino Olè, che esclude (sempre stando agli esami effettuati) che Maradona avesse assunto droga e alcol nei giorni precedenti alla sua morte.

L'autopsia quindi dice che la morte di Diego sia dovuta a un edema polmonare acuto. Il cuore del Diez aveva una miocardiopatia dilatata e pesava 503 grammi, quasi il doppio di uno normale.