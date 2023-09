Balata: “In Italia troppi stadi obsoleti. Un impianto di qualità significa...”

WEBTV LAZIO, FINE DEI TABÙ: 2-0 AL TORINO E PRIMA GIOIA ALL'OLIMPICO Finalmente arriva la prima vittoria all’Olimpico per la Lazio di Maurizio Sarri che supera per 2-0 il Torino. Sì, proprio la squadra mai battuta finora sotto la gestione del mister toscano. Due reti nella ripresa firmate da Vecino e Zaccagni che permettono... Finalmente arriva la prima vittoria all’Olimpico per la Lazio di Maurizio Sarri che supera per 2-0 il Torino. Sì, proprio la squadra mai battuta finora sotto la gestione del mister toscano. Due reti nella ripresa firmate da Vecino e Zaccagni che permettono... VOCI DI MERCATO LAZIO | SARRI E IL RETROSCENA SU VECINO: "OFFERTA DEL GALATASARAY? SÌ, MI HA CHIAMATO..." Nell'intervista concessa a Dazn, Maurizio Sarri ha parlato, tra gli altri temi, di Vecino e della possibilità, in estate, che si trasferisse in Turchia, sponda Galatasaray. Chiamato a spiegare se avesse convinto lui stesso l'uruguaiano a rimanere,... Nell'intervista concessa a Dazn, Maurizio Sarri ha parlato, tra gli altri temi, di Vecino e della possibilità, in estate, che si trasferisse in Turchia, sponda Galatasaray. Chiamato a spiegare se avesse convinto lui stesso l'uruguaiano a rimanere,...