Balotelli: "Tra Milinkovic e Loftus Cheek non ho dubbi. Luis Alberto? A Liverpool mi chiedevo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A tutto Mario Balotelli. Intervenuto ai microfoni di Tv Play, l'ex attaccante della Nazionale ha toccato tanti temi e tanti aspetti dell'attuale Serie A. Un commento anche sul centrocampo della Lazio, sulla qualità di Luis Alberto e sulle caratteristiche di Milinkovic passato in estate dai biancocelesti all'Al-Hilal. Queste le parole di Super Mario: "Luis Alberto è fortissimo, lo conosco e gli voglio bene. Era con me al Liverpool e mi chiedevo come mai non giocasse mai. Sodinha e Taarabt sono stati i calciatori più tecnici che io abbia mai visto. Poi, però, il calcio giocato è un’altra cosa. Ma la tecnica di Taarabt era impressionante, per me superiore anche a Neymar che saluto e gli voglio bene perché è un mio amico”.

Milinkovic? "E' di un altro livello rispetto a Loftus-Cheek. Sergej, per me, è un fenomeno. L’ho sempre detto".

Sabato c’è Milan-Lazio? "Forza Milan (ride, ndr). Il gol di Zaccagni contro il Torino mi è piaciuto, secondo me non era così facile come può sembrare”.