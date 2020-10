Barcellona, il presidente Bartomeu si dimette: "Sono stato insultato e minacciato"

AGGIORNAMENTO - L'annuncio ufficiale è arrivato dal Barcellona stesso tramite i canali ufficiali. Il presidente dimissionario ha poi rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: "Ho sempre difeso il principio che l'autocritica ci rende tutti migliori, ma qui si è mancato proprio di rispetto. Sono stato insultato e minacciato, sia io che la mia famiglia.Dopo l'eliminazione in Champions la cosa più facile da fare sarebbe stata andarsene, ma c'erano da prendere delle decisioni in mezzo a una crisi mondiale senza precedenti. Non lo avrebbe certo potuto fare una Commissione di gestione con funzioni limitate... Chi avrebbe scelto il nuovo allenatore? Chi avrebbe difeso la continuità di Messi? Abbiamo accettato di entrare in una Superlega europea di club. Questa decisione dovrà essere ratificata dalla prossima assemblea. Inoltre abbiamo approvato il formato del nuovo Mondiale per club".​

La crisi societaria del Barcellona sembra non finire mai. Dopo il caso Messi di questa estate e le forti tensioni tra il gruppo squadra e anche nella società hanno indotto il patron Josep Maria Bartomeu a dimettersi. La notizia è stata riportata da Diario Sport, il patron dei blaugrana avrebbe preso questa decisione oggi al termine del consiglio di amministrazione.

