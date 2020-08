Barcellona, Messi ha chiesto la cessione: battaglia con il club blaugrana

AGGIORNAMENTO ORE 20.20 - Secondo la stampa catalana il Barcellona ha confermato di aver ricevuto il fax di Lionel Messi con la volontà di lasciare il club. L'argentino ha chiesto di poter interrompere l'accordo tramite la clausola unilaterale che gli permetterebbe di lasciare la società senza costi al termine di ogni stagione. I blaugrana assicurano che la clausola sia scaduta il 10 giugno e che rimane valida quella da 700 milioni prevista in caso di richiesta di rescissione unilaterale. Il presidente Bartomeu ha convocato una riunione d'emergenza dei vertici societari per valutare la richiesta di Messi. La controversia potrebbe anche finire in tribunale. Dalla parte di Messi si schiera l'ex compagno Carles Puyol, che su Twitter ha pubblicato: "Rispetto e ammirazione, Leo. Hai tutto il mio appoggio, amico".

Nessun trofeo conquistato, allenatore cambiato durante la stagione e morale sotto i tacchetti: la stagione del Barcellona si può definire fallimentare sotto tutti i fronti. Tutto ciò avrebbe creato del malumore in Lionel Messi, che ormai si ritrova da solo al comando di una squadra che non riesce a seguire i suoi ritmi.

La somma di questi elementi porterebbe ad un solo risultato: la Pulce distante dai blaugrana. Prima sembrava utopia, ora la voce sta prendendo consistenza trovando delle conferme dall'Argentina. TycSport ha annunciato che il numero dieci avrebbe informato la società di voler essere ceduto già in questa sessione di mercato usufruendo della clausola presente nel suo contratto che gli permette di rescindere unilateralmente l'accordo gratis. Il club ha confermato poi l'indiscrezione dicendo che il giocatore non si presenterò nè alle visite mediche nè agli allenamenti.

FUTURO - Quale squadra può permettersi una spesa così importante per accaparrarsi l'alieno? Oltre la suggestione Inter (difficilmente riuscirà a portare in Italia l'argentino), altri due club possono spendere certe cifre: Il PSG ed il Manchester City che hanno a capo cordate provenienti dagli Emirati Arabi. Vedremo dove la navicella dell'extraterrestre atterrerà, ma sicuramente lascerà la terra iberica.

Pubblicato il 25-08 alle 19,45