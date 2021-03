Bayern - Lazio, 35' per Pereira: i tifosi lo vogliono di più in campo. E i numeri sono dalla sua parte...

Andreas Pereira non ha sicuramente trovato nella Lazio lo spazio che si aspettava. Ma il brasiliano sta approfittando dei minuti trascorsi in campo per potersi mettere in mostra e mettere in difficoltà l'allenatore nella scelta dei titolari. Anche ieri, contro il Bayern Monaco, il calciatore di proprietà del Manchester United non è partito dall'inizio, bensì ha fatto il proprio ingresso sul rettangolo di gioco solamente a 35' dal triplice fischio, sostituendo Muriqi. Poco più di mezz'ora in cui Pereira ha collezionato ottimi numeri: è suo, ad esempio, l'assist per Marco Parolo. I suoi lanci sono stati precississimi, arrivando a una percentuale del 94%. E il brasiliano si è reso autore di due passaggi chiave e di una grande chance creata. Infine, è stato proprio Andreas il calciatore, tra quelli biancocelesti, con il miglior voto nel portale specializzato Sofa Score. I tifosi continuano a volerlo più in campo - basta leggere i commenti sotto ogni post pubblicato su Instagram - e ora sembra che anche i numeri siano dalla sua parte.

Lazio, il piccolo Tommaso sulle orme di papà Cataldi - FOTO

Lazio, A. Pereira ricorda l'esordio in Premier: "Ancora tanti obiettivi da raggiungere" - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE