Bayern - Lazio, see you soon Champions: gli scatti de Lalaziosiamonoi.it

A testa alta la Lazio saluta la Champions dopo il doppio confronto agli ottavi contro il Bayern Monaco. All'Allianz Arena termina 2-1 a seguito di un match già pesantemente indirizzato all'andata. Un gol per tempo, prima Lewandowski poi Choupo-Moting, tolgono ogni dubbio sul discorso qualificazione per i bavaresi, che nel finale calano di ritmo lasciando campo alla formazione di Inzaghi. Biancocelesti bravi a non scomporsi mai e a trovare negli ultimi minuti il meritato gol del della bandiera con Parolo. Termina così l'avventura nell'Europa che conta per la Lazio, che torna nella Capitale quantomeno con un bagaglio di esperienza maggiore. A seguire le immagini del match immortalate dagli scatti de Lalaziosiamonoi.it.