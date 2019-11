Bayern Monaco, buone le prime per Klose e Flick: potrebbero restare

Sei gol fatti, zero subiti. La qualificazione agli ottavi di Champions League in cassaforte e una rivale storica annientata. Non sarebbe potuta iniziare (e finire?) meglio l'avventura di Hans-Dieter Flick, allenatore ad interim del Bayern Monaco al cui fianco in panchina contro Olympiacos (2-0 ndr) e Borussia Dortmund (4-0 ndr) - oltre al vice Hermann Gerland - sedeva anche Miroslav Klose. L'ex attaccante della Lazio, come anticipato nei giorni scorsi, ha rivestito il ruolo di “secondo vice”. Una soluzione che molti in Baviera si aspettavano momentanea (Miro è stato promosso dal suo ruolo di tecnico dell'Under 17 ndr) ma che potrebbe protrarsi fino alla fine della stagione. Flick, infatti, ha ricevuto la stima di un pezzo grosso della dirigenza del Bayern come Karl-Heinz Rummenigge: “Devo fare i complimenti all'allenatore, ha tagliato brillantemente il primo traguardo rappresentato da queste due partite. Ora potrebbe continuare”.

IL FUTURO DI KLOSE - Le parole del CEO dei bavaresi lasciano intendere che ci sia uno spiraglio per la permanenza di Flick, e quindi anche di Klose, fino al termine della stagione. Anche perché in settimana Arsene Wenger - il candidato numero uno alla panchina - si sarebbe scontrato proprio con Rumenigge, facendo saltare l'accordo. Comunque, quasi tutti in Germania credono che durante le due settimane di sosta per le nazionali il Bayern nomini un nuovo e più blasonato allenatore (si parla anche di Xabi Alonso). Ma proprio il ct Joachim Loew ha spezzato una lancia in favore di Flick, suo collaboratore per diversi anni con la selezione tedesca: “Penso che possa essere una soluzione a lungo termine. Sa cosa fare, il Bayern può fidarsi di lui”. Klose incrocia le dita e spera, perché se l'allenatore ad interim dovesse dire addio Miro non sarebbe sicuro del posto. In caso contrario, invece, potrebbero già aprirsi le porte della sua nuova carriera da allenatore ad alti livelli.

