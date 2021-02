Bayern, stasera la finale del Mondiale per Club: i bavaresi sfidano il Tigres di Gignac

È previsto stasera alle 19:00 l'appuntamento con la finale del Mondiale per Club. A Doha il Bayern Monaco sfiderà il Tigres di Gignac, prima squadra messicana a spingersi fino in fondo al torneo. I bavaresi, seppur turbati dalla notizia della scomparsa dell'ex fidanzata di Jerome Boateng, tornato in patria per questo motivo, restano i favoriti indiscussi per alzare al cielo il trofeo. Per i tedeschi si tratterebbe della seconda volta dopo il precedente del 2013 e del quarto titolo consecutivo dopo campionato, Coppa di Germania e Champions League.

FORMELLO - Lazio, si rivede Cataldi. Gestione delle forze per Acerbi e Luis Alberto

Ciacci (eSports Lazio): "Il mio un amore a prima vista, mi ispiro a Caicedo. Campionato? Onorerò la maglia"

TORNA ALLA HOME PAGE