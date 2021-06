Belgio, Vertonghen verso l’Italia: “Prima outsider, adesso è tra le migliori”

Ai quarti di finale di Euro 2020, l'Italia si troverà davanti al primo vero e proprio big match. Sarà infatti il Belgio l'avversario degli Azzurri nel match in programma venerdi 2 luglio a Monaco di Baviera. Jan Vertonghen, difensore della nazionale belga e del Benfica, ha già in testa la sfida con i ragazzi di Mancini. Queste le sue parole riportate ai microfoni di Sky Sport: "Ha iniziato il torneo da outsider ma per come si sono comportati devo dire che sono davvero una ottima squadra, per la qualità di tutto il collettivo, è una delle migliori del torneo. Speriamo vinca il migliore".