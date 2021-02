Bellinazzo: "A Roma non ci saranno stadi nuovi almeno per i prossimi cinque anni"

Marco Bellinazzo si è espresso sul tema stadi ai microfoni di TMW Radio. In particolare, il giornalista de Il Sole 24 Ore, ha parlato della situazione nella Capitale: "Sono poche le realtà delle grandi piazze che siano riuscite a dotarsi di uno stadio. Non sono un talebano dei nuovi stadi, ma in una città come Roma, se il progetto è del 2014, ci si aspetta una risposta definitiva, che sia sì o no. Se prevalgono gli interessi pubblici, l'opera si fa da un'altra parte. Il primo plastico è addirittura del 2012, e non possiamo accettare sia normale così. Questa zona grigia fa perdere tempo e crea disincentivo, visto che a Roma non avranno uno stadio nuovo almeno per i prossimi cinque anni".

