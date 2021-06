Benfica, niente Napoli per Nuno Tavares: il portoghese verso la Premier League

CALCIOMERCATO - Si allontanata sempre di più la soluzione Napoli per Nuno Tavares. Il laterale sinistro è in rottura con il Benfica ed è in cerca di una nuova avventura. Sul giocatore, accostato in questi giorni anche alla Lazio, c'è l'interesse dei partenopei che hanno messo sul piatto un'offerta di 10 milioni più l'inserimento di qualche pedina per abbassare le pretese. Come riporta Abola, il club portoghese ha però ritenuto insufficiente la prima offerta degli azzurri. Per il cartellino di Nuno Tavares servono almeno 15 milioni. La pista Napoli non è più quella più percorribile. Il terzino ha diverse corteggiatrici dall'Inghilterra, tra cui il Southampton che proverà lo sprint nelle prossime settimane.