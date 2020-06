Bergomi: “Atalanta? Non so se manterrà lo stesso livello"

L’Atalanta è pronta a scendere in campo contro il Sassuolo e ricominciare la sua stagione. Prima del match, negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha espresso qualche dubbio sulla tenuta degli uomini di Gasperini, che mercoledì prossimo affronteranno la Lazio, per questo rush finale: "Se guardiamo i numeri l’Atalanta fa più punti in trasferta che in casa. Se il campionato non si fosse fermato non avrebbe avuto problemi ma in questa situazione non lo so. Le squadre di Gasperini nei finali di stagione vanno meglio ma con questa situazione particolare non lo sappiamo"

