Atalanta-Sassuolo, distorsione per Ilicic: Gasperini non lo rischia

L'Atalanta dovrà fare a meno di Ilicic per la gara contro il Sassuolo. Il calciatore sloveno infatti ha riportato una lieve distorsione che non gli permetterà di essere in campo alla ripresa del campionato. Solo tribuna per lui, con Gasperini che non ha alcuna intenzione di rischiarlo. Ilicic proverà a tornare a disposizione per il match di mercoledì sera contro la Lazio.

