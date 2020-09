Bergomi: "La Lazio sarà il vero banco di prova per l'Atalanta"

A Sky Sport Beppe Bergomi ha parlato di Lazio - Atalanta di domani sera. Secondo l'ex difensore la sfida dell'Olimpico sarà uno snodo importante per il campionato della squadra di Gasperini: "La Lazio sarà il vero banco di prova per l'Atalanta. Gasperini sta esasperando ancora di più l'uno contro uno, ma non ha un difensore veloce come Immobile. Se l'Atalanta avesse un difensore come Pietro Vierchowod sarebbe una candidata per lo Scudetto". Poca attenzione per la Lazio, che ha chiuso lo scorso campionato a pari merito con la Dea e prima del lockdown aveva totalizzato 14 punti in più con una partita di vantaggio.

