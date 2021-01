Bergonzi critica Maresca per la frase a Conte: "L'arbitro deve stare zitto!"

Del match tra Udinese e Inter si ricorderà certamente la lite tra il direttore di gara Maresca a e il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte, punito con uno stop di due gare, e soprattutto quanto detto dall'arbitro ossia: "Dovete accettare se non riuscite a vincere”. A criticare questa frase è proprio l' ex direttore di gara Mauro Bergonzi: "Non l’avrei mai detta perché sarei incappato in una squalifica da parte del mio designatore. Un arbitro, in quanto giudice, non deve dire nulla, soprattutto sul terreno di gioco a fine gara e in un fine gara così delicato e difficile. Gli arbitri devono stare zitti, non devono dire nulla".

