Besiktas, brutte notizie per Immobile: fastidio muscolare per l'ex Lazio

Un brutto sabato per il Besiktas e per Ciro Immobile. Nell'undicesima giornata di Super Lig, la formazione bianconera è caduta in casa contro il Kasimpasa, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio: ribaltone nella seconda frazione di gioco perdendo per 3-1. Ma le brutte notizie per mister van Bronckhorst non sono finite qui.

All'intervallo, infatti, sul risultato di 1-0 il Besiktas ha perso proprio Ciro Immobile. L'attaccante ex Lazio, che fin qui ha messo a segno ben 12 gol in 16 partite, è rimasto negli spogliatoi a causa di un problema fisico. Stando a quanto riferito da BeIN Sports, le prime informazioni che filtrano dal club di Instanbul raccontano di un fastidio muscolare. Domani l'ex Lazio svolgerà gli accertamenti del caso per comprendere l'entità del suo infortunio.