Beşiktaş, Immobile perde la testa: “Mai giocata una gara così”

La sconfitta subita nel derby col Galatasaray non va giù a Immobile, che non è riuscito a incidere come avrebbe voluto. L’attaccante si è arreso ai rivali e alla forza di Osimehn che ha contribuito alla vittoria per 2 a 1 sul Beşiktaş, ma al termine della gara ha avuto qualcosa da ridire sull’atteggiamento degli avversari. “È stata la prima volta nella mia vita calcistica che ho giocato una partita con così tanti falli - ha dichiarato l’ex capitano della Lazio - Abbiamo dominato la partita, abbiamo creato occasioni, abbiamo dato tutto quello che avevamo per il calcio. L'avversario era disperato ed è riuscito a fermarci con i calci piazzati”.

