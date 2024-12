Besiktas, scatta la contestazione dei tifosi: anche Immobile nel mirino

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Seconda sconfitta consecutiva per il Besiktas che, dopo il 2-1 in Europa League col Bodo Glimt, si arrende 2 a 1 anche contro l’Adana Demirspor. Il club turco non sta attraversando un buon momento, i risultati sono altalenanti e in più le dimissioni del presidente e l’esonero del tecnico non hanno certo aiutato. I tifosi pretendono di più dalla squadra, all’intervallo del match hanno chiamato a colloquio i giocatori e poi, si sono recati al centro sportivo Ümraniye Nevzat Demir Facilities.

I supporter bianconeri hanno chiesto spiegazioni ai giocatori e, nel tentativo di placare gli animi, il capitano Mert Günok insieme ai compagni Jonas Svensson, Gedson Fernandes e Ciro Immobile si sono intrattenuti con loro per cercare di spiegare la situazione. L’ex biancoceleste si è fatto carico della mancanza di gol e ha poi promesso: “Ci riscatteremo, abbiate pazienza”.

