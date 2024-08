Besiktas, vittoria all'esordio in Super Lig: Immobile non incide

TUTTOmercatoWEB.com

Prima giornata in Super Lig e primi tre punti per il Besiktas che batte a domicilio il Samsunspor. I bianconeri si impongono 0-2 grazie alle reti, tutte nel primo tempo, di Rafa Silva e Gabriel Paulista. Settantanove minuti in campo per l'ex Lazio Ciro Immobile che però, dopo la doppietta in Supercoppa, non trova la via della rete. La ripresa è semplice amministrazione per la squadra di van Bronckhorst che nel prossimo turno affronterà l'Antalyaspor.