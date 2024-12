Bezzi: "L'Inter ha riportato la Lazio con i piedi per terra, vi dico perché"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giornalista Gianni Bezzi è stato ospite a TMW Radio per commentare alcuni temi caldi della sedicesima giornata di Serie A che si è conclusa ieri col posticipo tra Lazio e Inter, all'Olimpico. A proposito del big match e della pesante sconfitta incassata dai biancocelesti, ha affermato: "La gara di ieri sera è stata una sentenza del campionato. Perché l'Inter ha dimostrato di essere una squadra top, un Inter spettacolare che ha riportato con i piedi per terra una Lazio che, come pensavo io, ha fatto un ottimo lavoro grazie a Baroni, ma non è vero che sono tutti titolari. C'è gente inesperta e poi ieri mancavano alcuni elementi come Romagnoli, Gila, forse ha sbagliato anche Baroni che ha avuto la supponenza di affrontare l'Inter, più titolata e forte, di affrontarla a centrocampo con quel 4-2-3-1. Il messaggio che arriva è diretto a chi nel club pensava che a gennaio non si debba fare il mercato. Temo che questo 6-0 possa lasciare un segno. È un risultato umiliante".

"L'Inter potrebbe fare il Triplete. Detto ciò dico: questa grande squadra si era preoccupata di affrontare la Lazio, visto quanto accaduto a Leverkusen. Mi domando: sicuramente i meriti di Baroni ma si affronta un Inter in quel modo spavaldo? E poi non si fa nulla per evitare un risultato così umiliante?".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE