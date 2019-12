Bob Vieri: “Mi piace Immobile. La Lazio non è da Scudetto”

Bob, e non Bobo. Una vocale che cambia tutto, a partire dal grado di parentela. Roberto Vieri, padre del più noto Christian, negli anni '70 è stato centrocampista di Sampdoria, Juventus, Roma e Bologna tra le altre. Intercettato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, il padre dell'ex biancoceleste ha parlato anche un po' di Lazio: “Il calcio di oggi è peggio rispetto a quello dei miei tempi, ma c'è qualche attaccante bravino. Tra gli italiani mi piace Immobile, anche se giocare in Nazionale è diverso rispetto a farlo nella Lazio. Scudetto? L'Inter darà fastidio a questa Juventus, merito di Conte. Anche la Lazio in lotta? No, ma arriverà nelle prime 4”.

