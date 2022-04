Bodo/Glimt - Rosenborg, guasto tecnico: la partita viene trasmessa... da un cellulare - VIDEO

In Italia ci si lamenta dei numerosi problemi tecnici di Dazn, ma c'è da dire che all'estero in alcuni casi va anche peggio. É successo qualcosa d'incredibile in Norvegia nella prima uscita in campionato del Bodo Glimt, prossimo avversario della Roma nei quarti di Conference League. All'Aspryma di Bodo è andata in scena la sfida contro il Rosenbog, ma in televisione s'è visto poco o nulla. Colpa di un guasto tecnico che, riporta LaRoma24, ha di fatto impedito la trasmissione del match, tanto che hanno dovuto ricorrere a una soluzione improvvisata: uno degli operatori ha trasmesso sulla tv nazionale MAX parte del match, riprendendolo col proprio telefono. A fine primo tempo il problema è stato risolto e sono arrivate le scuse del broadcaster.

In the Bodø Glimt-Rosenborg match, all the cameras has stopped working, so the pundits had to call a reporter and he’s currently filming with his Phone pic.twitter.com/uXV1dkVlJx