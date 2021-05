Bologna, il tecnico della Primavera Zauri positivo al Covid: il comunicato

Luciano Zauri, ex difensore della Lazio e oggi allenatore della Primavera del Bologna, è risultato positivo al Covid-19. A comunicare la positività del tecnico è stato lo stesso club felsineo, attraverso un comunicato ufficiale: "Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al Covid-19 dell’allenatore della Primavera Luciano Zauri. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il Mister è stato posto in isolamento domiciliare ".

