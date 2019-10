Bologna - Lazio, questa mattina il corteo dei tifosi per Sinisa Mihajlovic

La partita tra Lazio e Bologna inizierà alle 15, ma molti tifosi risponderanno presente anche in mattinata, in occasione della marcia al santuario di San Luca indetta per Sinisa Mihajlovic, l'allenatore dei bolognesi ed ex biancoceleste impegnato nella lotta alla leucemia - che, probabilmente oggi riuscirà a essere presente al Dall'Ara. L'idea era nata sul web, l'amore per il tecnico serbo ha fatto il resto: quella che doveva essere una semplice passeggiata promette di essere un esodo di tifosi, a cui anche alcuni laziali hanno deciso di partecipare. L'appuntamento è alle 9.30 all'archetto di Meloncello, con don Massimo Vacchetti in testa al corteo. I presenti dovrebbero essere sul migliaio, potrebbe esserci anche la moglie di Sinisa, Arianna Rapaccioni: l'altra volta, quando spontaneamente si radunarono le centinaia di persone per Mihajlovic, era lei a guidare la processione. La messa è alle 11, per pregare per Sinisa e per coloro che soffrono. Nella giornata di ieri, come riporta la rassegna di Radiosei, un rappresentante dei tifosi biancocelesti ha regalato al prete la maglia numero 11 di Mihajlovic, con la scritta sulla parte davanti: "E se tira Sinisa è gol". La manifestazione di questa mattina è per esprimere tutto l'affetto per lui.

