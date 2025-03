Bologna - Lazio, si gioca? Allerta fiumi rientrata, decisione in giornata

TUTTOmercatoWEB.com

Bologna - Lazio è a rischio, ma sarà necessario attendere ancora per capire se il match si giocherà e se di conseguenza, i tifosi biancocelesti che hanno acquistato il biglietto potranno recarsi in Emilia-Romagna. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, il livello dei fiumi è tornato al di sotto la soglia rossa, ma nella giornata di oggi 15 marzo sono previsti nuovi rovesci di pioggia che potrebbero portare ad un peggioramento della situazione. Non resta quindi che aspettare ancora qualche ora per capire se la gara del Dall'Ara potrà disputarsi regolarmente anche se le sensazioni sono positive.

Intanto, con la speranza che tutto proceda per il meglio, per il settore ospiti dell'impianto bolognese si prevede il tutto esaurito. Sono infatti esauriti in un batter d'occhio i 2500 biglietti disponibili per i laziali. Si prevede quindi un vero e proprio esodo biancoceleste per questa gara dal sapore europeo.

Questo il comunicato ufficiale sulla situazione dei fiumi, emanato nella Regione Emilia-Romagna:

"Il deflusso delle piene lungo i fiumi romagnoli, in particolare Lamone, Senio e Santerno, e del bacino del Reno è proseguito lentamente, ma in maniera costante per tutta la notte. Questa mattina nessun corso d’acqua in Romagna superava più la soglia rossa, ma l’attenzione è mantenuta al massimo, perché i livelli idrometrici restano alti, sopra soglia due. I punti più critici, come i passaggi del Lamone a Mezzano e a Villanova di Bagnacavallo, nel ravennate, sono stati monitorati tutta la notte sul posto dagli operatori di Protezione civile, Forze dell’ordine, volontari e addetti delle ditte specializzate alla pulizia per azioni di pronto intervento e rimozione dei materiali accumulati dalle acque.

Inoltre, le precipitazioni della notte hanno riempito i corsi d’acqua nei tratti collinari, rallentando l’esaurimento a valle e in pianura. Dunque, la macchina della Protezione civile regionale, coadiuvata dalle colonne mobili provenienti da Veneto, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, in stretto collegamento col Dipartimento nazionale, continua a essere attiva. Così come continuerà a essere aperto il Centro operativo regionale di Bologna, che coordina le operazioni da ormai 48 ore. Cor dove il presidente della Regione, Michele de Pascale, e la sottosegretaria Manuela Rontini, hanno seguito l'andamento della situazione durante la nottata.

La preoccupazione più forte è la tenuta di alcuni tratti arginali in pianura, fortemente stressati dalle alluvioni degli ultimi mesi e oggetto di lavori urgenti nel recente passato. Così come è previsto che la pioggia continui anche oggi, in maniera sparsa e irregolare, prevalentemente sul settore centro-occidentale della regione, in spostamento dai rilievi alla pianura. Nel bolognese non risultano situazioni di criticità".

