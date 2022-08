Bologna, Medel non c'è ma torna Ferguson: il report dell'allenamento

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Prosegue la preparazione del Bologna al match di domenica pomeriggio all'Olimpico contro la Lazio. Dopo aver risolto i cavilli burocratici che nei giorni scorsi lo avevano costretto a tornare in Scozia, Lewis Ferguson è tornato a Casteldebole per l'allenamento. Quest'ultimo ha lavorato nella giornata di ieri con il resto dei compagni agli ordini di Sinisa Mihajlovic. Tuttavia, non ci sarà contro la Lazio: deve ancora scontare la squalifica rimediata all'ultima giornata dello scorso campionato. Chi invece ieri non s'è visto ma ci sarà domenica all'Olimpico è Medel: il cileno aveva chiesto e ottenuto un giorno di permesso, si ripresenterà oggi a Casteldebole.

