Bologna, Mihajlovic attacca Caressa: "Domenica sembrava di stare a Inter Channel"

Un Sinisa Mihajlovic scatenato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Bologna contro il Sassuolo. Ciò che ha mandato su tutte le furie il tecnico rossoblù è il fatto che domenica scorsa, dopo la vittoria della sua squadra in casa dell'Inter, al Club si sia parlato soltanto dei nerazzurri: "Abbiamo perso, hanno corso più di noi e mi hanno espulso giustamente perchè ho mandato l'arbitro a quel paese. Volevo solo dirvi che domenica ho guardato quella trasmissione in cui si tolgono le giacche, quella in cui conduce il marito della Parodi, quel tipo bassino. Sembrava di stare su Inter Channel, non avete detto una sola parola sul Bologna che ha vinto in dieci. Questo non è giornalismo, arrivederci e grazie".