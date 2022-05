Bologna, Mihajlovic è il Coach of The Month del mese di aprile

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Riconoscimento importante per Sinisa Mihajlovic, a cui è stato assegnato il premio Coach of The Month di aprile. A stabilirlo è stata una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive sulla base della qualità del gioco espresso dalla sua squadra e del fair play tenuto durante le gare del mese appena conclusosi. La consegna del trofeo è prevista domenica allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, prima del match contro il Sassuolo. Una gratificazione giusta per il tecnico serbo che nonostante la distanza forzata dalla propria squadra è riuscito a trasmettere ai suoi la grinta necessaria oltre che il suo credo tattico.I rossoblù infatti sono rimasti imbattuti ad aprile nonostante abbiano giocato contro Juventus, Milan ed Inter. Ad incensare l’ex calciatore della Lazio ci ha pensato anche Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A: "Il premio di allenatore del mese a Sinisa Mihajlovic è la celebrazione non solo degli importanti risultati sul campo, ma anche della coesione, del lavoro quotidiano, dell'unità di intenti di un gruppo". Dunque un’altra gran bella notizia per Sinisa che dopo essere stato dimesso dall’ospedale in cui era in cura, tornerà nella giornata odierna a dirigere gli allenamenti della sua squadra.