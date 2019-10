Bologna, Mihajlovic va a Torino: solo il meteo potrebbe obbligarlo al forfait

Quasi due mesi dopo, Sinisa Mihajlovic ha rimesso piede nel suo ufficio di Casteldebole. Una rapida spolverata agli scaffali, poi un'occhiata alle scartoffie e via, verso il campo d'allenamento. Ieri e oggi il tecnico del Bologna ha diretto le sedute pre-Juventus dei suoi ragazzi, non lo faceva dallo scorso 29 agosto. Miha vuole esserci e non ha perso tempo, bruciando sullo scatto la squadra: nel pomeriggio, intorno alle ore 16:30, il serbo è partito alla volta di Torino a bordo di un'auto privata. I rossoblu lo raggiungeranno in serata, domani sera (ore 20.45) li aspetta la squadra di Maurizio Sarri. Un match importante a cui Sinisa vuole partecipare seduto sulla sua panchina, ma è ancora presto per dare l'ufficialità in tal senso. Mihajlovic, infatti, dovrà prima aspettare il verdetto del meteo. In caso di pioggia e basse temperature l'ex Lazio sarà costretto a vedere la partita da un box privato, o direttamente in albergo. Sinisa potrà stare a bordocampo solo in caso di tempo sereno.

