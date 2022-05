Bologna, Sinisa Mihajlovic: la bella notizia sulle sue condizioni di salute

TUTTOmercatoWEB.com

Una bellissima notizia per il Bologna, per il calcio e soprattutto per Sinisa Mihajlovic. L'ex biancoceleste era infatti ricoverato da un mese per sottoporsi alle cure necessarie a sconfiggere la leucemia che dopo due anni è tornata a bussare alla sua porta. Come riportato da La Gazzetta dello Sport Sinisa avrebbe lasciato il Sant’Orsola proprio nella giornata di oggi.

I valori e le analisi a cui si è sottoposto hanno infatti dato esito positivo e per questo gli sono state date le dimissioni. Qualche giorno nella sua Roma con la famiglia e poi il ritorno a Casteldebole per riabbracciare i suoi ragazzi.