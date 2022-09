Bologna, vertice società - Mihajlovic: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Bologna è ancora tutto da decifrare. Solo tre i punti raccolti dall'inizio della stagione, troppo pochi per non fare delle riflessioni. Per questo motivo, come riportato dall'Ansa, nel pomeriggio di oggi i vertici della società si recheranno nella Capitale per parlare con il tecnico e decidere sul da farsi. Anche la squadra, che oggi osserverà un giorno di riposo, è in attesa di capire se l'ex calciatore della Lazio sarà ancora l'allenatore o ci sarà un altro mister alla ripresa degli allenamenti a Casteldebole.