Bonaventura: "Avevo qualche richiesta, ma alla Fiorentina ho detto subito di sì"

Scaricato dal Milan che non ha più creduto in lui, Giacomo Bonaventura ha ultimato negli scorsi giorni il suo passaggio alla Fiorentina. Su di lui c'era l'interesse anche di altre squadre di Serie A come la Lazio, l'Hellas Verona e il Benevento. Alla fine l'ha spuntata il club di Commisso che ha offerto al centrocampista un contratto biennale con opzione per il terzo. Questo un estratto delle parole di Bonaventura durante la conferenza di presentazione: "Avevo qualche richiesta, ho preso tempo per pensare al mio futuro. Poi, mentre ero in Nazionale, la Fiorentina mi ha chiamato e ho detto subito di sì, perché è una grande squadra. Qui ci sono tanti centrocampisti di qualità, più concorrenza c’è, più si alza il livello. Sono qua per mettere a disposizione le mie qualità, spero di fare un campionato importante".

