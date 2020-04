Borrelli: "Nuove misure dopo il 13 aprile? Non arriveranno l'ultimo giorno"

Durante la conferenza stampa quotidiana della Protezione Civile è stato chiesta al capo dipartimento Angelo Borrelli una previsione sulla tempistica in cui potrebbe arrivare l'annuncio delle nuove misure post 13 aprile. La sua risposta: "Innanzitutto io preciso che non faccio parte del comitato tecnico scientifico. Credo che il comitato tecnico scientifico darà per tempo le indicazioni scientifiche al consiglio dei ministri. Non arriverà all'ultimo giorno e il consiglio dei ministri avrà il tempo per fare le dovute valutazioni". Il membro del comitato tecnico scientifico Luca Richeldi ha aggiunto: "Ci sarà un congruo periodo di tempo per prendere delle decisioni condivise con le regioni".