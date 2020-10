Borussia Dortmund, Favre: "Tante assenze, Reus e Haaland non possono giocarle tutte"

Vigilia di Lazio-Borussia Dortmund, la gara che segnerà il ritorno in Champions League dei biancocelesti ben 13 anni dopo l'ultima volta. Sulla panchina avversaria una vecchia conoscenza, già sfidata e battuta in diverse occasioni. Si tratta di Lucien Favre, affrontato nella stagione 2012/2013 quando guidava il Borussia Monchengladbach (3-3 a, 2-0 r), e nel 2017 quando allenava il Nizza (1-3 a, 1-0 r). Tre vittorie e un pareggio, i numeri dicono Lazio, ma oggi tutto sembra essere diverso. Proprio il tecnico svizzero, in compagnia di Mats Hummels, è intervenuto in conferenza stampa dalla pancia dell'Olimpico per presentare la sfida.

Condizioni e assenze della squadra?



Abbiamo fatto bene in difesa nonostante le assenze. Non so come sta Piszczek, è presto per valutare. Vedremo domani come starà lui.

Cinque giocatori hanno avuto delle difficoltà nell'ultimo incontro, fra cui Reus e Haaland. Ci saranno tutti?



Non saprei. Haaland ha svolto 120 minuti in nazionale, non può essere spremuto al massimo. Reus è stato fermo tanti giorni per un infortunio e dovrà riguardarsi un pochettino.

Difesa improvvisata, è possibile pensare a Meunier in difesa arretrato?



Non so ancora. Vedremo, a Parigi non ha mai giocato in quella posizione e in Belgio soltanto una volta.

