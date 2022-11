Brasile Mondiali | Antony contro il Qatar: "Sono stato male perché..."

TUTTOmercatoWEB.com

Prosegue il Mondiale in Qatar, ma non senza polemiche e problemi. A proposito di questi, a lamentarsi questa volta è il Brasile che ha qualcosa da ridire sulle condizioni climatiche all’interno degli stadi. Per contrastare il caldo, ciascun impianto è stato dotato di aria condizionata che però inevitabilmente influisce sulla salute dei calciatori. Alcuni membri della squadra di Tite, tra cui l’infortunato Neymar, hanno accusato in questi giorni sintomi influenzali come mal di gola e raffreddore, conseguenza inevitabile del continuo sbalzo di temperature. A dichiararlo è stato direttamente l’attaccante della Seleção, Antony: “Mi sono sentito male per alcuni giorni. Avevo il raffreddore e il mal di gola. Non può che essere una conseguenza del modo in cui le condizioni climatiche vengono gestite negli stadi in questo Mondiale”.

