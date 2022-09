Brescia Femminile, presentato il nuovo allenatore: è un ex Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Ufficio Stampa ASD Palermo

A pochi giorni dalla sfida contro la Lazio Women, in programma domenica a Formello e valida per la prima giornata di campionato, il Brescia Femminile ha annunciato il nuovo allenatore. Sarà Ashraf Seleman a guidare le leonesse, a darne notizia il club stesso attraverso un comunicato diramato sui canali ufficiali. Il tecnico nel corso della sua carriera ha presieduto anche la panchina delle biancocelesti, sfiorando addirittura la promozione raggiunta poi l'anno seguente da Carolina Morace. Queste le sue prime parole dopo il nuovo incarico: “Sarà un campionato difficilissimo, molto più di quello dello scorso anno, con tre squadre scese dalla Serie A che partono sicuramente favorite per la promozione, più diverse altre che hanno costruito indubbiamente buone rose. Noi siamo pronte per combattere su tutti i campi, possiamo fare qualsiasi cosa. Dipende da noi, e ribadisco la mia grande gioia nell’iniziare questo nuovo percorso con il Brescia”.

