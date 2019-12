Brescia - Lazio, nuovi biglietti a disposizione dei laziali: info e link

Una grande fetta di tifosi biancocelesti è rimasta di sasso alla notizia del sold out del Rigamonti per Brescia - Lazio. Il settore ospiti riservato ai sostenitori biancocelesti è andato bruciato, più che esaurito. Ecco perché, come comunicato sul sito ufficiale della società, il Brescia ha messo a disposizione dei laziali la possibilità di comprare il biglietto in altri settori dell'impianto (esclusa la Curva Sud, riservata ai bresciani e oltretutto esaurita). Chi volesse andare al Rigamonti, dunque, potrebbe farlo andandosi a sedere in zone dello stadio un po' più costose e neutrali. CLICCA QUI PER ACQUISTARE IL BIGLIETTO

