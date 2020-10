Bruges - Lazio, probabili formazioni: occhi puntati su Milinkovic e Leiva

Lazio proiettata verso la seconda giornata del girone F di Champions League, scontro al vertice contro il Bruges vittorioso in trasferta contro lo Zenit al primo match della competizione. Qualche dubbio di formazione per Inzaghi con gli allenamenti di avvicinamento che saranno decisivi: ancora non si vede Strakosha e quindi spazio a Reina in porta, in difesa torna dal primo minuto Luiz Felipe come contro il Borussia Dortmund, a centrocampo occhi su Leiva ma soprattutto su Milinkovic, entrambi titolari se le loro condizioni lo permetteranno. Rodata ormai la coppia Immobile-Correa in avanti, che si ripropone dal primo minuto. Di seguito le probabili formazioni del match.

UEFA Champions League 2020-2021

Club Bruges - Lazio

Girone F - 2ª giornata

Mercoledì 28 ottobre 2020, ore 21:00

Stadio Jan Breydel di Bruges

Probabili formazioni:

CLUB BRUGES (4-3-3): Horvath; Clinton Mata, Mechele, Ricca, Sobol; Vormer, Vanaken, Rits; Diatta, Bonaventure, De Ketelaere. A disp.: Balanta, Lang, Schrijvers, Okereke, Badji, Van der Brempt, Shinton, De Cuyper, Lammens, Fuakala, Van den Keybus, Baeten. All.: Clement

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Hoedt, Armini, Marusic, D.Anderson, Akpa Akpro, Czyz, Parolo, Caicedo, Muriqi. All.: Inzaghi

Lazio, Reina e Hoedt ci sono: nuove alternative per la difesa biancoceleste

Lazio, Immobile e Luis Alberto in gol insieme per la decima volta

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE