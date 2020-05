Bundesliga, allarme infortuni: con la ripresa aumento del 266%

Il campionato italiano lavora freneticamente per la riaprire i battenti. Ma quali incognite porterà con sè la ripresa del calcio? Delle risposte sono arrivate dalla Bundesliga, che ha registrato un notevole aumento degli infortuni. Infatti, il lungo stop a causa del coronavirus ha in qualche modo avuto ripercussioni sul fisico dei calciatori. Dopo la seconda giornata, ben 65 giocatori sono fermi ai box, una media di tre a squadra. Uno studio del dottor Joel Mason, ricercatore australiano dell'Istituto di scienze dello sport dell'Università di Jena, parla chiaro: In Bundesliga i problemi fisici sono aumentati del 266% rispetto al periodo precedente allo stop. Si tratta di numeri consistenti: dallo 0,27 allo 0,88 a gara.

