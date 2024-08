Buon compleanno Opelka! Il tennista laziale compie 27 anni

Reilly Opelka è tornato a giocare a tennis. Dopo anni difficili, un tumore e infortuni vari, il giocatore americano è tornato a competere risalendo in classifica dalla posizione 1200 fino a sfiorare le prime 300 del mondo. Certo siamo distanti dal numero 17 occupato nel 2022, ma lo statunitense vuole continuare a giocare per tornare ai livelli che gli competono. Ha partecipato agli Us Open inchinandosi al nostro Musetti al primo turno, ma Opelka ha dimostraro il suo valore e le sue qualità. Il tennista compie oggi 27 anni e da parte della redazione de Lalaziosiamonoi.it i migliori auguri di buon compleanno.