Burioni, continua il botta e risposta con Le Iene: la replica del programma tv

Continua il botta e risposta tra Roberto Burioni e Le Iene. Dopo la risposta del noto virologo al servizio mandato in onda nell'ultima puntata, è arrivata la replica del programma tv, apparsa sul sito ufficiale: "Le Iene non dicono bugie e non stravolgono i fatti, nella puntata del 9 giugno abbiamo pubblicamente e lecitamente posto un quesito: il prof. Burioni, quando parla di scienza su un canale della televisione pubblica, lo fa solo in omaggio alla scienza o ha interessi connessi? Ha un conflitto d’interessi? È solo un professore universitario o anche un consulente di case farmaceutiche? E in quest’ultimo caso i suoi interessi potrebbero influenzare quanto esprime oppure no?". Burioni ha minacciato la querela, mentre Le Iene hanno confermato che si riparlerà dell'argomento nella puntata del prossimo 23 giugno.

