Cagliari - Juventus, alla Unipol Domus presenti i piccoli ucraini del Minaj

Sarà sicuramente una serata emozionante per alcuni piccoli calciatori ucraini, arrivati in Sardegna qualche giorno fa dopo esser scappati dal loro paese in guerra. I ragazzi saranno infatti presenti alla Unipol Domus come testimonia il comunicato del club: "In occasione dell’ingresso in campo le squadre saranno accolte dai piccoli calciatori dell’FC Minaj, squadra del massimo campionato ucraino. I ragazzi, di età compresa tra i 13 e 14 anni, sono arrivati in città lunedì scorso e potranno presto allenarsi con le giovanili rossoblù.

L’iniziativa, nata in accordo con la Federazione calcistica ucraina e sviluppata in collaborazione con la Caritas di Cagliari e Salesiani Don Bosco di Selargius, che hanno offerto ospitalità presso il loro istituto, si inserisce nell’ambito delle iniziative BeAsOne, il manifesto etico del Club. L’obiettivo di questo progetto, sportivo e sociale, è quello di restituire serenità e normalità attraverso il calcio, dando a tutti la possibilità di ricominciare a giocare e divertirsi".