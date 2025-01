Cagliari - Lazio, la vendita dei tagliandi: info e prezzi

Lunedì 3 febbraio la Lazio affronterà in trasferta il Cagliari e per l'occasione la società, con un comunicato, ha reso note le modalità di vendita dei tagliandi ricordando le restrizioni in vigore per i residenti nella Regione Lazio.

"La S.S. Lazio comunica che dalle ore 16:00 di lunedi 27 gennaio saranno messi in vendita i biglietti per la gara del campionato Italiano EniLive Cagliari-Lazio, in programma lunedi 3 febbraio alle ore 20:45 presso lo stadio Unipol Domus di Cagliari.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso:

- Punti vendita Ticketone

- Online sito Ticketone

Chiusura vendite:

domenica 2 febbraio alle ore 19:00.

Prezzo del settore ospiti:

- 30 € più 2 € di prevendita

Capienza 415 posti con parcheggio auto dedicato.

Restrizioni:

Come da Ordinanza Prefettizia di Cagliari del 23 gennaio u.s., è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti di qualsiasi settore ai residenti della Regione Lazio.

Regolamento d'uso dello stadio Unipol Domus, ulteriori informazioni e le modalità di esposizione striscioni e coreografie".

